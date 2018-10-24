Сам собі турагент. Як організувати відпустку онлайн

Туристичні агентства з усміхненими дівчатами, які пропонують гортати папки з фотографіями готелів, відходять у минуле. Тепер для вибору і придбаня туру достатньо смартфона. (рос)

34% украинцев имеют загранпаспорта. 23% выезжали за границу. 70% из них делали это по пакетным турам. В 2016 году продано 1,6 млн пакетных туров на 27 млрд грн. В 2017 году — 2 млн туров на 32 млрд грн.

В Украине 99% сделок по покупке туров происходит в офлайне, в развитых странах эта цифра составляет всего 30-50%.

Farvater — первое в Украине туристическое онлайн-агентство, которое агрегирует 99% туров, представленных в стране. Вся информация — детали о туре, отзывы об отеле, справочная информация о курорте вплоть до метеорологической сводки — представляется в "одном окне".

Идея

Идея создания платформы появилась десять лет назад, однако активная разработка алгоритма началась только в 2014 году.

Первая версия продукта вышла в октябре 2017 года, а в декабре появились первые клиенты. В июне 2018 года было зафиксировано более 100 тыс посещений сайта, а до октября было продано более 1 тыс туров.

Преимущества

Учитывая, что компания агрегирует туры со всех агентств, она предоставляет большой выбор — более 29 млн вариантов от 30 туроператоров. Бронирование и оплата проходят онлайн. В компания заявляют, что предлагают самые выгодные цены и круглосуточную поддержку туристов в путешествии.

От других компанию отличает своя разработка платформы и алгоритмов поиска. Посетив сайт в июле, клиент увидит больше предложений по Турции, в октябре — по Египту, поскольку данные направления наиболее популярны в эти месяцы. Так работает самообучающийся алгоритм сезонности.

Алгоритмы также позволяют искать "горящие туры", основываясь на данных предыдущих лет. Результаты поиска отражают актуальные цены и сравнивают похожие предложения от разных туроператоров.

При помощи календаря цен можно посмотреть, когда поездка обойдется дешевле всего. Используя конструктор тура, можно изменить количество ночей, тип питания или номера, выбрать номер с видом на море.

Иногда цены за семь и за десять ночей могут отличаться всего на 30 долл.

Оплата и гарантии

Оплата производится картами Visa и Mastercard, через "Приват24", по номеру счета и даже за Bitcoin. Как признаются основатели проекта, пока за криптовалюту состоялась всего одна сделка. Читайте також Авіаперевезення б'ють рекорди: чому це добре для пасажирів Економіка лоукостів і аеропортів: п'ять графіків, які пояснюють все Розбір польотів: хто відповість за туристичний колапс

Кроме того, Farvater.travel является партнером международной платежной системы Mastercard в рамках программы "Mastercard. Більше" и возвращает 5% от стоимости туров в виде кэшбека. Платформа несет ответственность в рамках договора оферты как лицензированный агент и оператор.

Клиенты

Основная аудитория Farvater — 25-34-летние жители крупных городов: Киева, Львова, Харькова и Одессы. По статистике, ищут туры 60% женщин и 40% мужчин, однако покупают туры 40% женщин и 60% мужчин.

Большая часть запросов осуществляется с телефона, покупок — с компьютера. 80% купленных туров — в Турцию (38%) и Египет (36%). В основном покупки совершаются в рабочее время, а в погоне за низкой ценой игнорируются репутация перевозчика или оператора и критические отзывы об отелях.

Вложения и монетизация

Основатели проекта вложили в него около 300 тыс долл. За последние полгода компания выросла в пять раз, но еще не начала окупаться. Для этого ей нужно вырасти еще в четыре-пять раз. Монетизация платформы происходит так же, как у офлайн-агентств: 10% комиссии от стоимости тура.

Чего ждать

В разработке — бесплатная аннуляция тура, оплата через Apple Pay, автоматическое сравнение цен, динамические туры (сравнение цены тура с ценами на отель и перелет). Запуск этих опций планируется уже в ноябре.

Кроме того, компания планирует внедрить опции кастомизации поиска, основанные на искусственном интеллекте. Любой тур можно будет персонализировать по таким критериям: отель без туристов из СНГ, отель для вегетарианцев, для занятий спортом, для взрослых, pet-friendly-отель.

Миссия проекта — завоевать 7% рынка к 2020 году, сделать путешествия простыми и доступными, чтобы каждый украинец мог легко отправиться на отдых за границу.