Чи повториться затримка у виплаті пенсій. Що про це треба знати

Затримка з виплатою пенсій у липні може свідчити про наявність серйозних фінансових проблем у державі. Що відбувається насправді?

Економічна правда разом з освітнім проектом EdEra та експертом з публічних фінансів Віктором Мазярчуком розпочинає цикл публікацій про те, як влаштована система державних фінансів. Ми покажемо це на конкретних кейсах. У читачів буде можливість обрати зручний для них спосіб отримання інформації. Коротко — у 5-хвилинному відео, більш детально і розгорнуто — у тексті. Перший кейс — що стало причиною затримки виплати пенсій у липні.

Попри фінансову нестабільність останніх років Пенсійний фонд вчасно виплачував пенсії більш ніж 11 мільйонам пенсіонерів країни. Однак у липні 2018 року українці відчули незначну затримку у виплаті пенсій. Деякі політики почали використовувати цей факт для маніпуляцій та публічних звернень.

Одноразова затримка з виплатою пенсій не є проблемою, але може свідчити про наявність серйозних прихованих фінансових прогалин в державі. Спробуймо детально розібратися з першопричинами цього випадку.

Як обраховуються пенсії

З кожним роком кількість пенсіонерів зменшується. На початку січня 2018 року, за даними Пенсійного фонду, пенсії отримували 11,7 млн пенсіонерів, на початку липня — 11,4 млн осіб. За шість місяців кількість пенсіонерів зменшилася на 284 тис. Це свідчить про те, що місячні витрати на виплати пенсій мали б скоротитися.

ПФ обліковує пенсіонерів за різними категоріями, що дозволяє аналізувати їх структуру, розмір пенсій для кожної категорії та планувати потребу в коштах на рік.

Середня пенсія

Середній розмір пенсії на початку 2018 року становив 2 479 грн. У загальній звітності ПФ виділяє сім категорій, за якими можуть призначатися пенсії. Сума всіх категорій дорівнює загальній кількості пенсіонерів.

Є дві найбільші категорії осіб, які отримують пенсії: пенсіонери за віком — 8,9 млн осіб (76%) та люди, які отримують пенсії за інвалідністю, — 1,4 млн осіб (11%). Далі йдуть дві категорії по 555 тис осіб (4,7%): військові пенсіонери та особи, які втратили годувальника. Кожна категорія має розрахункове значення пенсії.

Джерело: Пенсійний фонд

Елементарні розрахунки дозволяють отримати загальну суму коштів, необхідну для виплати всіх пенсій у 2018 році: 349 млрд грн — без підвищення пенсій.

За сім місяців 2018 року відбулася серйозна зміна у структурі виплат пенсій. На 50% (1 308 грн в середньому на особу) зросли виплати пенсій 555 тис військових.

Ці пенсії були підвищені відповідно до рішення уряду від 21 лютого 2018 року "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб". Рішення призвело до того, що на цю категорію пенсіонерів додатково слід передбачити 697 млн грн на місяць або 8,4 млрд грн на рік.

Планові видатки року

Виплати пенсій протягом 2018 року здійснюються нерівномірно. В останні роки виплати пенсій за січень починалися у грудні попереднього року. Поточний рік не став винятком: січневі пенсії, 10 млрд грн, були виплачені у грудні 2017 року.

Джерело: Пенсійний фонд, розрахунки автора

За даними ПФ, з березня видатки на пенсії почали перевищувати планові значення. У березні різниця становила 695 млн грн, у квітні досягла 2,3 млрд грн.

Це стало наслідком підвищення пенсій військовослужбовцям за рішенням уряду, автоматичного перерахунку пенсій для окремих категорій пенсіонерів та менших планових значень видатків Пенсійного фонду. У червні та липні різниця планового та фактичного значень видатків фонду дорівнювала 1 млрд грн.

Скільки потрібно коштів до кінця року

Припустімо, щомісячна сума виплат ПФ не перевищуватиме середнього значення видатків за попередні періоди і становитиме 30 млрд грн — середньомісячне значення видатків ПФ з квітня без підняття пенсій (на графіку червона пунктирна лінія). Тоді до кінця 2018 року на виплату пенсій знадобиться 365 млрд грн.

Проте уряд у січні затвердив бюджет ПФ у розмірі 353 млрд грн. Різниця становить 12,5 млрд грн (за сім місяців 2018 року фактичне значення — 5,1 млрд грн). Якщо уряд вирішить підвищити пенсії або виплатити частину пенсій січня у грудні, то сума дефіциту коштів на виплати пенсій може бути більшою.

Звідки беруться кошти на пенсії

Основні джерела надходження коштів до ПФ — гроші від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) та надходження з державного бюджету для покриття дефіциту бюджету та виплати пенсій окремим категоріям пенсіонерів.

У 2018 році від сплати ЄСВ повинно надійти 208 млрд грн. За сім місяців надійшло 127 млрд грн при плані 122 млрд грн. План за ЄСВ перевиконаний на 5,1 млрд грн. Тільки у липні спостерігається незначне невиконання плану — на 1,5%.

Джерело: Державна фіскальна служба

Для покриття дефіциту бюджету ПФ у 2018 році з держбюджету планується виділити 139 млрд грн. За січень-липень до ПФ переказано 83 млрд грн або 100% від плану. Найбільша сума видатків з держбюджету планувалася на березень. У цьому місяці відбулися виплати підвищених пенсій військовослужбовцям.

Джерело: Міністерство фінансів

З початку 2018 року надходження до ПФ були вищі за планові значення.

Коштів на виплату пенсій не вистачає

Попри більші надходження до ПФ, коштів на виплату пенсій не вистачає. Про це свідчить перевищення видатків Пенсійного фонду над надходженнями.

Джерело: Міністерство фінансів, Державна фіскальна служба, Пенсійний фонд

З початку 2018 року надходження до ПФ перевищували видатки у двох місяцях. У березні — завдяки значному надходженню коштів з держбюджету, у червні — завдяки зменшенню виплат пенсій на 2 млрд грн порівняно з попередніми місяцями.

В інші місяці коштів на виплату пенсій бракувало, і ПФ позичав їх у Державної казначейської служби. За січень-липень 2018 року було здійснено 47 позик на загальну суму 50 млрд грн, з яких до 1 серпня повернуто 40 млрд грн.

Джерело: e-data.gov.ua

Спостерігається чітка тенденція: ПФ позичає гроші у другій декаді місяця. Найбільші суми фонд залучав у червні (10,4 млрд грн) та січні (10,2 млрд грн).

У липні перша позика ПФ була надана 24 числа, хоча затримки з виплатою пенсій почалися 21 липня. Фонд звертався за коштами до казначейства раніше, проте не отримав позитивного рішення через їх відсутність на єдиному казначейському рахунку. Протягом липня ПФ було надано позик загальну суму 4,7 млрд грн.

Де кошти

Відсутність грошей у казначействі можна пояснити кількома факторами.

Перший — виплата боргів попередніх періодів. У липні уряд мусив виплатити 11,8 млрд грн, з яких виплати за облігаціями внутрішньо державної позики (ОВДП) становили 10,4 млрд грн, а виплати за зовнішніми позиками — 1,4 млрд грн.

Другий — Мінфін не міг залучити достатньо коштів від розміщення ОВДП. У липні міністерство позичало кошти п'ять разів. До державного бюджету надійшло тільки 4,4 млрд грн з 11 млрд грн, на які були випущені ОВДП. На решту суми було здійснено заміщення старих боргів на нові, в тому числі через клірингові операції.

Третій — у липні уряд очікував значно вищі надходження від ЄСВ ніж було планово визначено Державною фіскальною службою (фактичні надходження становили 19,1 млрд грн, планове значення — 19,4 млрд грн). Натомість, єдиною причиною затримки пенсій ПФ називає касовий розрив надходження ЄСВ.

Четвертий — збільшення видатків держбюджету порівняно з попередніми місяцями. З середини року видатки органів влади традиційно збільшуються.

Замість висновку

Ситуація із затримкою виплати пенсій відкрила цілий пласт питань до урядовців в частині ефективності використання коштів платників податків. Зараз готується проект держбюджету на 2019 рік. Дуже хочеться, щоб він був сформований на принципах ефективності, доцільності видатків та коректності розрахунків його доходів.