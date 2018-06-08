Як зберегти свої фотографії на століття

У будь-який момент тисячі безцінних сімейних фото можуть назавжди зникнути з комп'ютера через поломку жорсткого диска або крадіжку телефону. Як застрахуватися від безповоротної втрати? (рос)

Мы привыкли хранить гигабайты семейных фотографий на компьютере и телефоне. Но мало кто из нас беспокоится о том, что в любой момент жесткий диск может выйти из строя, а телефон могут украсть. В таких случаях восстановить семейный фотоархив будет очень дорого или даже невозможно.

"Экономическая правда" подготовила несколько советов, как застраховать свои фото от безвозвратной утери.

Дорогой опыт

В июне 2016 года автору пришлось заплатить 6 800 грн за восстановление жесткого диска, на котором хранился семейный фотоархив — несколько десятков гигабайт.

Диск был поврежден в результате внезапного отключения электроэнергии. Это было не единственное отключение, которое пережил жесткий диск, но первое, которое привело к критическому повреждению.

Предвидя такой инцидент, автор в 2010 году приобрел источник бесперебойного питания — ИБП — для ПК. Он неоднократно выручал во время отключений электроэнергии, но через несколько лет аккумулятор исчерпал ресурс, новый аккумулятор не заработал и в результате компьютер остался без ИБП.

И вот в июне 2016 года десятки гигабайт семейных фотографий, которые "пылились" в одной из папок жесткого диска, внезапно стали бесценными. Выбор был прост: навсегда распрощаться со снимками тысячи мгновений за много лет жизни или выложить круглую сумму за их "воскрешение".

Чтобы никогда не стать заложником такого выбора, опрошенные ЭП специалисты советуют для хранения критически важных данных руководствоваться "законом 3-2-1": три копии хранить на двух разных носителях, один из которых — в офлайне.

Другие советы — ниже: от самых простых и дешевых мер к более сложным и дорогим.

Начальный уровень. Облачные хранилища

Онлайн-копия фотоархива с телефона

Создать бесплатные резервные копии фотоархива можно с помощью "облачных" сервисов.

Для копий фотографий с телефона лучше всего использовать онлайн-сервис flickr, который принадлежит компании Yahoo!. Один аккаунт flickr позволяет бесплатно хранить 1 Тб фотографий. При этом максимальный размер одной фотографии не должен превышать 200 Мб.

Создать в аккаунте flickr копию всех фотографий с телефона просто. Нужно установить приложение, войти в свой аккаунт и нажать кнопку синхронизации в левом верхнем углу приложения. В приложении также можно настроить синхронизацию только по Wi-Fi или по сети мобильного оператора и Wi-Fi.

У flickr еще есть десктоп-приложение для синхронизации фотографий между ПК и flickr-аккаунтом, но в этом случае надо покупать подписку за 6 долл в месяц. Есть еще аналогичное десктоп-приложение стороннего разработчика, но оно требует доступ к flickr-аккаунту пользователя, что логично.

Онлайн-копия фотоархива с ПК

Для создания копии фотоархива, который хранится на ПК, лучше всего подходит "облачный" сервис Mega. Бесплатный аккаунт позволяет хранить до 50 Гб информации.

Сервис предлагает удобное десктоп-приложение. Оно мгновенно автоматически копирует в онлайн-аккаунт все изменения в папке.

Подписка на 1 Тб в аккаунте Mega стоит 10 евро в месяц.

Еще для резервного копирования особо ценных фотографий можно использовать десктоп-приложение Google диск. С его помощью можно бесплатно создавать в своем Google-аккаунте копию файлов с ПК общим объемом до 15 Гб.

Те, кому недостаточно объема в бесплатных аккаунтах и кому жалко платить деньги за дополнительное место, могут создать сколько угодно дополнительных аккаунтов в "облачных" сервисах.

Безальтернативным "облачным" хранилищем копий видеороликов служит YouTube.

Полупрофессиональный уровень. Резервный жесткий диск

Большинство специалистов по восстановлению данных рекомендуют для резервирования критически важных файлов использовать второй жесткий диск, причем именно HDD, а не SSD. Еще лучше, если это будет внешний HDD специального типа.

Специалисты не советуют хранить важную информацию на SSD-дисках, SD-картах и USB-флешках, потому что восстановить информацию с таких типов носителей сложно или вовсе невозможно.

Самое простое решение — купить еще один обычный HDD и с помощью простейшей Windows-программы SyncToy 2.1 вручную создать и регулярно обновлять копию семейного архива на новом диске. HDD на 1 Тб стоит 1200-1300 грн.

Для более надежного хранения семейного архива стоит раскошелиться на специальные HDD. Например, компания Western Digital позиционирует такие диски как WD Red, а фирма Seagate производит их под брендом IronWolf.

Диски серии WD Red и IronWolf созданы для организации так называемого хранилища данных NAS — Network Attached Storage. Жесткие диски для NAS отличаются от других большим ресурсом и специальными алгоритмами оптимизации чтения и записи. Цена таких HDD на 1 Тб стартует от 2 200 грн.

Для резервного копирования с ноутбуков и ПК подойдут портативные жесткие диски. Их можно использовать в "полевых" условиях, они не боятся перепадов напряжения. Стоимость портативных HDD на 1 Тб составляет от 1 700 грн. Как правило, портативные диски продаются с программами для копирования данных.

Наконец, для сохранности бесценного семейного фотоархива на ПК крайне необходим ИБП. Он в течение пяти-семи минут после отключения электроэнергии позволяет корректно завершить работу компьютера.

ИБП защищает диски от поломки в результате сбоя, вызванного перепадом напряжения или отключением электроэнергии. Цена на ИБП мощностью 500-700 ватт начинается с 1 тыс грн.

Профессиональный уровень. Сетевые накопители

Чтобы раз и навсегда закрыть вопрос сохранности семейного фотоархива, лучше всего купить сетевой накопитель — NAS.

NAS бытового уровня представляет собой небольшую коробку с отсеками для двух и более HDD и специальным ПО. Стоит отметить, что HDD для NAS надо покупать отдельно. Цена на сам бытовой NAS начинается от 3 тыс грн.

Сетевой накопитель не только надежно хранит и регулярно копирует все обновления в папках компьютера, но и может выполнять множество других полезных функций.

Например, с его помощью можно через домашний Wi-Fi в автоматическом режиме синхронизировать все файлы на всех подключенных устройствах. К этим файлам можно получать доступ в любой момент из любой точки мира, где есть интернет, можно даже запустить собственный сайт.

Особенность NAS — высокая цена. Сетевой накопитель вместе со специальными HDD стоит около 10 тыс грн. Кроме того, для NAS нужен отдельный ИБП. Еще сетевой накопитель поставляется со специальным ПО, разобраться с которым — задача незаурядная.

фото iguides

Бытовой уровень. Регулярная печатать фотографий

Чтобы не заморачиваться резервированием тысяч фотографий, лучше выделить час времени, выбрать 50 лучших фото за год, отдать их на печать в профессиональную компанию и поместить готовые снимки в фотоальбом.