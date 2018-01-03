Віртуальна реальність: лікує чи калічить

Крім очевидних плюсів, у всіх новинок є і побічні дії. Чого більше у VR: плюсів чи мінусів?

VR поступово проникає в людське життя. Технологія вже вийшла за межі наукової фантастики та увійшла в різні сфери, наприклад, у медицину.

Хоча віртуальна реальність — не надто досліджене явище, є чимало прикладів позитивного впливу VR на життя лікарів і пацієнтів.

Лікарі можуть проводити складні операції, лежачи на дивані, а пацієнти — плавати в океані з дельфінами, не встаючи з лікарняного ліжка.

Чи несе людству віртуальна реальність тільки хороше?

VR і хірургія

Молоді хірурги, перш ніж проводити операції, зазвичай тренуються на трупах або асистують більш досвідченим лікарям. Віртуальна реальність дозволяє практикуватися без ризику для реальних пацієнтів.

За допомогою VR-окулярів хірурги можуть не заглядати через плече більш досвідченого лікаря, а спостерігати за операцією так, ніби самі орудують скальпелем.

У 2016 році в лікарні Royal London була проведена перша в світі операція з використанням камери віртуальної реальності.

Кожен охочий за допомогою VR-гарнітури або додатка міг узяти в ній участь незалежно від того, є він талановитим студентом-медиком, зацікавленим журналістом чи схвильованим родичем.

Розслабитися за допомогою VR-гарнітури

VR-окуляри можуть стати порятунком і для тих, хто опинився в лікарняному ліжку і відраховує дні до моменту, коли це закінчиться.

Бреннан Шпігель і його команда в лікарні Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі використовують VR, щоб допомогти пацієнтам зняти стрес.

За допомогою гарнітури замість чотирьох стін лікарняної палати пацієнти можуть побачити дивовижні пейзажі Ісландії або поплавати з дельфінами в океані.

На думку Шпігеля, використання пацієнтами VR може знизити стрес і витрати на догляд, а також скоротити час перебування пацієнта в лікарні.

Контроль над болем

У медичній практиці біль є постійною проблемою. Фахівці Вашингтонського університету розробили VR-гру Snow World, щоб відволікти пацієнтів з опіками і притупити біль під час догляду за ранами.

Проведене на військових дослідження показало, що на солдатів з опіковими пораненнями Snow World впливав краще, ніж морфін.

Прихильники VR-лікування стверджують, що віртуальна реальність може позбавити від залежності, яку спричиняють деякі знеболювальні препарати.

Відновлення після інсульту

Для пацієнтів, які перенесли інсульт або травму головного мозку, час має велике значення. Чим раніше вони починають реабілітацію, тим більше у них шансів на відновлення втрачених функцій.

Додаток MindMotionPro швейцарської компанії Mindmaze дозволяє пацієнтам "практикувати" підняття рук або рухи пальцями за допомогою віртуальної реальності.

Навіть якщо вони не можуть виконати сам рух, додаток підвищує увагу і мотивацію, а розумові зусилля, які вони для цього роблять, допомагають нервовим клітинам відновлюватися швидше.

Подолання страхів

Психіатри з Університету Луїсвілля використовують VR, щоб допомогти пацієнтам долати страхи, пов'язані з польотами, або клаустрофобію.

VR забезпечує контрольоване середовище, у якому пацієнти можуть зіткнутися зі своїми страхами і навіть практикувати стратегії їх подолання.

Усе це в безпечних умовах, де дію залежно від обставин можна легко зупинити або повторити.

Лікування посттравматичного синдрому

Віртуальна реальність може застосовуватися для лікування посттравматичних стресових розладів у військових.

Клініки і лікарні моделюють віртуальну реальність воєн в Іраку та Афганістані, щоб допомогти ветеранам, які постійно переживають травматичні події.

У безпечному і контрольованому середовищі вони можуть навчитися поводити себе у критичних ситуаціях.

Можливості для інвалідів

У 1994 році New York Times опублікувала історію, в якій описуються приклади використання віртуальної реальності для людей з обмеженими можливостями.

Так, діти з церебральним паралічем могли пробиратися до інвалідного крісла через трав'яниста поле, басейн бруду або шар льоду, що робило це заняття більш цікавим.

Недавно виробники гарнітури Fove провели кампанію crowdfunding для створення додатка Eye Play the Piano, який дозволить дітям з фізичними вадами грати на піаніно.

Відчуй себе старим

Використовуючи технологію VR, Embodied Labs створила We Are Alfred, щоб показати студентам-медикам, що таке старість.

Кожен міг стати 74-річним Альфредом, у якого проблеми зі слухом, і протягом семи хвилин відчувати те, що відчуває він.

Розробники хотіли налагодити взаєморозуміння між молодими лікарями і літніми пацієнтами через їх різницю у віці. На думку творців, тепер лікарі будуть інакше ставитися до літніх пацієнтів.

Зворотний бік Місяця

Крім плюсів, віртуальна реальність має недоліки. Багато людей після перебування у VR-світі скаржаться на запаморочення, нудоту і "морську хворобу", відчувають стрес і занепокоєння.

Тривале застосування гарнітури здатне призвести до дезорієнтації, коли після занурення у VR користувач може наражатися на стіни і предмети в кімнаті.

Крім того, віртуальна реальність може спричинити емоційні і соціальні проблеми.

Ігри, такі як Second Life, можуть стати чудовим способом втечі з реального світу. Якщо ними зловживати, вони можуть перетворитися в альтернативне життя, позбавлене проблем. Це може призвести до втрати користувачем зв'язку з реальністю.