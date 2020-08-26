Німецький завод перейшов на водень для виплавки чавуну

Сталеливарний завод у німецькому Саарі першим у світі перейшов на водень для виробництва чавуну.

Про це з посиланням на сайт сталеливарної групи Dillinger повідомляє ЛІГА.Tech.

sr.de

Для виплавки використовується газ, збагачений воднем з коксових печей. Компанія інвестувала у новий завод для конверсії газу 14 млн євро.

Установка дозволить Dillinger у майбутньому використовувати чистий водень в обох доменних печах.

"Викиди вуглецю з доменної печі можна зменшити, замінивши вуглець в доменній печі воднем в якості відновника і джерела енергії. Dillinger and Saarstahl продовжують скорочувати кількість двоокису вуглецю, одночасно створюючи умови для практичного використання зеленого водню", — йдеться у повідомленні компанії.

Зазначимо, що у травні цього року шведський виробник сталевих виробів Ovako використав водень замість зрідженого нафтового газу для повторного нагрівання сталі перед прокатом.

Додамо, що європейські країни систематично працюють над зменшенням викидів СО2, та планують відмовитися від використання викопного палива там, де це можливо.

У липні Євросоюз прийняв стратегію впровадження "зеленого" водню. Вона передбачає доповнення інтегрованої енергетичної системи масовим промисловим виробництвом водню з використанням енергії вітру і сонця.