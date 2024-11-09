Суд вирішив, що водоканал не переплачував за бензин фірмі, близькій до мера Харкова

Ігор Терехов фото: сторінка терехова у facebook

Прокуратура не змогла довести у суді переплати "Харківводоканалом" за бензин, який йому поставило ТОВ "Золотий стандарт К" за 45 млн грн.

Про це свідчить рішення Господарського суду Харківської області від 21 жовтня.

У 2023 році комунальне підприємство "Харківводоканал" замовило ТОВ "Золотий стандарт К" 1,1 млн літрів бензину за 44,99 млн грн. Один літр коштував 40,9 млн грн. Строк поставки - до кінця 2023 року.

В подальшому сторони підписали низку додаткових угод, згідно з яким вартість бензину зростала, а об'єми палива зменшувалися.

Реклама:

Зокрема згідно з додатковою угодою №2 ціна за бензин підскочила до 45,87 грн за літр, оскільки ставка податку на додану вартість зросла з 7% до 20%.

Водночас, прокуратура у суді оскаржувала інші додаткові угоди: з третьої по восьму, та десяту.

Згідно з додатковими угодами №3-8 вартість бензину зросла до 53,23 грн за літр (загальний об'єм зменшився з 1,1 млн літрів до 862 тис). А додаткова угода №10 зменшила ціну за літр до 51,57 грн.

Реклама:

Головним обґрунтуванням зростання вартості бензину були цінові довідки Харківської торгово-промислової палати. Як вважає прокуратура, у довідках відсутні дані про коливання ціни на бензин А-95. А значить вони не можуть виступати в якості беззаперечного підтвердження коливання вартості палива та достатньо обґрунтовувати необхідність внесення змін.

Тому прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати більшість додаткових угод недійсними, а також стягнути 746 тис грн переплати за бензин.

Водночас суд дійшов інших висновків. Зокрема, він вирішив, що підписання додаткових угод щодо збільшення ціни було викликано ринковими коливаннями цін на бензин, та все одно було нижче існуючих на той момент цін на ринку.

Крім того, суд встановив, що Держаудитслужба провела перевірку закупівлі бензину і не знайшла порушень. І в результаті відмовив прокуратурі у задоволенні позову.

Власником ТОВ "Золотий стандарт К" є Костянтин Батвінов. За часів головування у Харкові міського голови Ігоря Терехова фірма стала фаворитом у сфері постачання пального комунальним підприємствам (КП), які підпорядковані Харківській міськраді. Зокрема, і "Харківводоканалу".

Як йшлося в матеріалі ЕП, кохану жінку Терехова Ганну Кузнецову пов'язують тісні стосунки з Батвіновим та його дружиною Яною: Батвінови та Ганна Кузнецова - куми.

Читайте також: "Золотий стандарт" Терехова: як близька до родини мера Харкова фірма заробляє на ринку пального