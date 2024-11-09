Booking.com може скоротити робочі місця в рамках плану реорганізації

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Онлайн-туристичне агентство Booking.com може скоротити робочі місця в рамках перегляду своєї організаційної структури.

Про це компанія повідомила у суботу 9 листопада передає Reuters.

В повідомленні компанії зазначають, що знаходиться на ранній стадії процесу перегляду і ніякого твердого рішення ще не прийнято.

"Це важкий, але необхідний проактивний крок, щоб переконатися, що Booking.com залишається гнучким в дуже конкурентній галузі і продовжує впроваджувати інновації, орієнтовані на клієнта", - йдеться в заяві.

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Станом на кінець 2023 року в компанії Booking Holdings працювало близько 23 600 осіб, згідно з її річним звітом, в якому не наводяться дані по Booking.com.

У п'ятницю Booking Holdings у поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США заяві повідомила, що очікує надати більш детальну інформацію про терміни, ймовірний вплив на співробітників і фінансові показники реорганізації "в належний час".

Представник компанії заявив, що перевірка стосується лише Booking.com, а не інших її брендів, таких як Priceline, Agoda, Kayak і OpenTable.

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Зміни відбулися лише через кілька днів після того, як Booking Holdings оголосила про зростання операційних витрат на 13,6% у третьому кварталі.

Booking Holdings додав, що в рамках організаційних змін також модернізує процеси і системи та оптимізує закупівлі.