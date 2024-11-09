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Україна за добу планує імпортувати понад пʼять тисяч мегаватів електроенергії з ЄС

Субота, 9 листопада 2024, 13:25 - Володимир Тунік-Фриз

На поточну добу планується імпорт електроенергії обсягом 5 215 МВт год електроенергії та потужністю 784 МВт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема імпорт планують з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.

Енергосистема країни залишається збалансованою. При цьому, у Міністерстві енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час з 16:00 до 21:00.

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За добу з 8 по 9 листопада енергетикам вдалось повернути світло для 1861 споживача.

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Економічна правда
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