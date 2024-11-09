Україна за добу планує імпортувати понад пʼять тисяч мегаватів електроенергії з ЄС
Субота, 9 листопада 2024, 13:25 -
На поточну добу планується імпорт електроенергії обсягом 5 215 МВт год електроенергії та потужністю 784 МВт.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зокрема імпорт планують з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.
Енергосистема країни залишається збалансованою. При цьому, у Міністерстві енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час з 16:00 до 21:00.
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За добу з 8 по 9 листопада енергетикам вдалось повернути світло для 1861 споживача.
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