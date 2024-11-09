Chat GPT відновлюється після збою

ШІ ChatGPT компанії OpenAI, що підтримується Microsoft, відновлюється після збою, який торкнувся тисяч користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

"Проблеми з ChatGPT були вирішені", - йдеться в повідомленні на сайті OpenAI.

Доступ був відновлений для більшості користувачів до 02:34 за Києвом, повідомили в OpenAI, додавши, що невелика кількість користувачів стикались із проблемами і пізніше.

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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман написав на X, що ChatGPT не працював протягом 30 хвилин, додавши похмурий смайлик і сказавши: "Ми набагато, набагато кращі в плані надійності, ніж раніше, але, очевидно, перед нами ще більше роботи".

Вебсайт для відстеження збоїв Downdetector.com повідомив, що послуги ChatGPT не працювали близько пів години, що вплинуло на понад 19 403 користувачів.