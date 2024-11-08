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Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

П'ятниця, 8 листопада 2024, 19:27 - Артур Крижний

Офіційний курс долара зменшиться за вихідні: у понеділок 11 листопада іноземна валюта втратить 6 копійок у ціні.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 11 листопада.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 8 копійок.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,29 грн (41,35 грн станом на 8 листопада);
  • 1 євро — 44,48 грн (44,56 грн станом на 8 листопада).

курс валют долар євро
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Економічна правда
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