Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 8 листопада 2024, 19:27 -
Офіційний курс долара зменшиться за вихідні: у понеділок 11 листопада іноземна валюта втратить 6 копійок у ціні.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 11 листопада.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 8 копійок.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,29 грн (41,35 грн станом на 8 листопада);
- 1 євро — 44,48 грн (44,56 грн станом на 8 листопада).
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