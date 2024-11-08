Мільярдні розкрадання в "Укртатнафті": екс-голова компанії Овчаренко та 8 його спільників отримали підозри

Павло Овчаренко, elevatorist.com

У межах справи про розкрадання 5,804 млрд грн "Укртатнафти" правоохоронці провели десятки обшуків та повідомили про підозри екс-голові компанії Павлу Овчаренку та ще 8 підозрюваним.

Про це повідомили джерела ЕП у правоохоронних органах.

За даними ЕП, Овчаренка підозрюють у створенні організованої групи, яка заволоділа нафтопродуктами "Укртатнафти" на 5,804 млрд гривень шляхом їх незаконної передачі компаніям "Гуд Ойл", "Уелс Хаус", "Стрімз Кепітал", "Нью Ойл", "Рагард", "Агрейн Трейдинг".

"Було проведено 58 обшуків в ході яких вилучено фінансово-господарські та бухгалтерські документи, печатки, штампи, комп’ютери, магнітні та електронні носії інформації, сім-карти, мобільні телефони, що підтверджують злочинну діяльність групи", - заявив співрозмовник у правоохоронних органах.

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У четвер Овчаренку повідомили про підозру (скеровано поштою – ЕП.).

Крім того, особисто повідомлено про підозри:

Екс-голові компанії "Уелс Хаус" Олегу Моісеєву – підозрюють у завданні збитків на 984,545 млн грн.

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Колишньому керівнику ТОВ "Нью Ойл" Андрію Шубі – сума збитків 733,352 млн грн.

Екс-голові компанії "Рагард" Олексію Мирошниченку – 237,333 млн гривень збитків.

Ще п’яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям "Укртатнафти" Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ "Гуд Ойл" Олександру Тонкошкуру, голові "Агрейн Трейдинг" Андрію Бартківу та керівнику компанії "Стрімз кепітел" Олександру Турченку.

Таким чином, про підозру оголошено усім 9-ти вищевказаним учасникам групи.