"Жодних просвітів": Центробанк РФ визнає погіршення ситуації на ринку праці

В Росії одна з головних проблем економіки - дефіцит кадрів - продовжує посилюватися.

Про це сказав радник голови російського Центробанку Кирило Тремасов, який до жовтня очолював департамент грошово-кредитної політики, пише видання The Moscow Times.

"Ми не бачимо жодних просвітів у частині ринку праці. Тут ситуація продовжує не стабілізуватися, а продовжує погіршуватися. Жорсткість параметрів ринку праці наростає", - заявив він.

На цьому акцентували увагу і керівники ЦБ, обговорюючи ключову ставку 25 жовтня. Вони вважають дефіцит трудових ресурсів головним чинником, що обмежує можливості розширення пропозиції.

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"Безробіття зберігається на історичних мінімумах. Дефіцит трудових ресурсів наростає в широкому колі галузей. Зростання заробітних плат продовжує випереджати зростання продуктивності праці", - перераховували вони. Останнє - це прямий шлях до інфляції, зазначив Тремасов.

Але, як пише видання, зробити з цим ЦБ нічого не може. Його регулярні опитування підприємств показують: частка тих, хто відчуває дефіцит кадрів, продовжує зростати.

А влада, замість того, щоб стимулювати приплив робочих рук з-за кордону, розгорнула кампанію проти мігрантів. "На ситуацію з робочою силою впливає і зміна міграційної політики", - дипломатично резюмували керівники ЦБ.

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Росія імпортує вершкове масло з Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини, щоб стримати зростання цін, яке стурбувало споживачів.