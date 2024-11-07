ІТ-гігант ЕРАМ збільшив свій операційний дохід на 55%

Чистий операційний дохід міжнародної ІТ-компанії ЕРАМ за третій квартал 2024 року зріс на 55% у порівнянні з третім кварталом 2023 року.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Основні результати третього кварталу 2024 року:

Виторг зріс до $1,16 мільярда, що на $15,4 мільйона (1.3%) більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. На постійній валютній основі без урахування виходу з ринку Росії дохід знизився на 0.3%.

зріс до $1,16 мільярда, що на $15,4 мільйона (1.3%) більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. На постійній валютній основі без урахування виходу з ринку Росії дохід знизився на 0.3%. Чистий операційний дохід за загальноприйнятими стандартами обліку (GAAP) становив $177 мільйонів, що на 55,2% більше порівняно з $114,0 мільйонами в третьому кварталі 2023 року.

за загальноприйнятими стандартами обліку (GAAP) становив $177 мільйонів, що на 55,2% більше порівняно з $114,0 мільйонами в третьому кварталі 2023 року. Чистий прибуток EPAM у третьому кварталі становить понад $136 млн. Загалом за девʼять місяців 2024 року компанія отримала $351 млн чистого прибутку.

Прибуток на акцію (EPS) збільшився до $2.37 (на 43.6%), а за не-GAAP — до $3.12 (на 14.3%).

Крім того, компанія прогнозує дохід за 2024 рік у діапазоні від $4,68 до $4,69 мільярда. З них 2,4% - це неорганічний дохід, з яких 1,2% надходить від NEORIS.

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Операційний прибуток прогнозується за 2024 рік на рівні 11,0-11,5% від виторгу. Прогноз прибутку на акцію - від $7,78 до $7,86.

За четвертий квартал 2024 року: