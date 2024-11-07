СЕО Work.ua пропонує розробити формулу для захисту кваліфікованих кадрів

Директор онлайн-платформи з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно пропонує розробити формулу для захисту кваліфікованих кадрів, оскільки кампанії їх навчають і швидко втрачають у зв'язку з мобілізацією.

Про це сказав Міхно під час обговорення ринку праці на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вкладаємо величезні ресурси в те, щоб навчати людей, виводити їх на ринок. З іншого боку, люди, які здатні й уміють працювати, є фахівцями, виходять на роботу, приїжджає ТЦК, забирає їх і відвозить...

Невже за три роки війни не можна знайти формули, яка давала б змогу бізнесу якщо не захистити кваліфікованих працівників, то принаймні зробити якісь зрозумілі речі, щоб ми не вчили, а потім втрачали", - сказав Міхно під час обговорення ринку праці на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у четвер.

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СЕО Work.ua повідомив, що має бути запит від держави на діалог різних інституцій, до якого готовий долучитися і сам Міхно, для пошуку спільного рішення.

Він додав, що наразі Україна втрачає два цінні ресурси - час і людей, і кожен день невирішеність цього питання "робить нас усіх слабшими".

Міхно зазначив, що не може наразі запропонувати конкретну формулу, оскільки боїться не врахувати якихось чинників. Також, на його думку, спершу її потрібно обговорити "з усіма" і лише потім запускати.

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"Ключова формула - це створити майданчик, на якому різні суб'єкти та інституції можуть у діалозі, - повільному, напівголосно, пояснюючи кожен свої нюанси, - спробувати знайти рішення. Я впевнений, що воно існує", - наголосив він.

Нагадаємо:

Згідно з результатами дослідження ринку праці від Work.ua, у вересні кількість вакансій збільшувалася другий місяць поспіль і становила майже 117,7 тис. При цьому також збільшувалася кількість кандидатів - вона зросла на 13% від рівня серпня, до 215 тис. осіб.

Дефіцит кадрів змусив роботодавців дедалі частіше пропонувати вакансії претендентам без досвіду. У вересні 43% усіх вакансій було розміщено для кандидатів, які не мають досвіду роботи, тоді як роком раніше їх було 36%.