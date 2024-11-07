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МВС відновило замовлення індивідуальних номерів: які зараз ціни за послугу

Четвер, 7 листопада 2024, 16:28 - Віктор Волокіта

Сервісні центри МВС відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Як повідомлялося, приймання заявок було зупинено з 17 вересня через те, що МВС укладало новий договір із виробником на закупівлю номерів.

Вартість послуги:

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  • спецпродукція (номерний знак) для легкових автомобілів – 340,02 грн
  • спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 154,80 грн.
  • три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн
  • кожен наступний (до восьми символів) – 90 грн.
  • графічний елемент – 500 грн.

Замовити індивідуальний номерний знак можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС або онлайн — в Кабінеті водія. Отримати знак можна двома способами: самостійно або з доставленням у відділення Нової пошти. 

Послуга з індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

З початку 2024 року було розроблено макети та забезпечено виготовлення 11 244 комплектів макетів, 10 902 з них замовлено через Кабінет водія.

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Довідково: 

Індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів, від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів –  від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

МВС авто
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