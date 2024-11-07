МВС відновило замовлення індивідуальних номерів: які зараз ціни за послугу

Сервісні центри МВС відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Як повідомлялося, приймання заявок було зупинено з 17 вересня через те, що МВС укладало новий договір із виробником на закупівлю номерів.

Вартість послуги:

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спецпродукція (номерний знак) для легкових автомобілів – 340,02 грн

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 154,80 грн.

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн

кожен наступний (до восьми символів) – 90 грн.

графічний елемент – 500 грн.

Замовити індивідуальний номерний знак можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС або онлайн — в Кабінеті водія. Отримати знак можна двома способами: самостійно або з доставленням у відділення Нової пошти.

Послуга з індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

З початку 2024 року було розроблено макети та забезпечено виготовлення 11 244 комплектів макетів, 10 902 з них замовлено через Кабінет водія.

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