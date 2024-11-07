Агенція Міноборони уклала контракти на постачання засобів РЕБ на понад шість мільярдів
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання понад 11 тис засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) загальною вартістю більш як 6 млрд грн з січня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що більшість систем уже передано до ЗСУ.
Лише у вересні-жовтні було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕБ на суму понад 1 млрд грн. Це переважно портативні системи ближньої дії. Ними можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів, або використовувати на позиціях для виявлення та придушення каналів керування дронами.
В повідомленні додають, що також закуплено окремі засоби РЕБ тактичного застосування.
"Більшість закуплених засобів РЕБ вироблено в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України у довгостроковій перспективі", – прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
У разі закупівлі засобів РЕБ за кордоном контракти укладаються безпосередньо з іноземними виробниками, що дозволяє заощадити кошти та зменшує кількість посередників.