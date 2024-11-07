Бізнес запрошено до розробки внутрішнього плану посилення України – Зеленський

Представникам бізнесу запропонували долучитися до розроблення внутрішнього плану посилення України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Київського міжнародного економічного форуму, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми запропонували бізнесу долучитися до розробки внутрішнього плану саме економічного спрямування. Юлія Свириденко веде цю роботу. І стратегічне бачення підприємців буде враховано. Так само, як і одна з ключових наших геополітичних потреб буде в Європі. Це фундамент", - сказав Зеленський.

За словами президента, внутрішній план готують цими тижнями, одним із його ключових пунктів буде саме економічний елемент, "де ми можемо вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки регуляції, нормальній конкуренції, щоб зміцнити силу українського суверенітету та захисту від зовнішньої агресії".

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доручив її учасникам підготувати внутрішній план посилення України.