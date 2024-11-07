Канада наказала TikTok "згорнутися": доступ до застосунку збережеться

У середу Канада наказала припинити діяльність китайської компанії TikTok в країні, посилаючись на ризики для нацбезпеки, але додала, що уряд не блокує доступ канадців до додатку для коротких відео або їхню здатність створювати контент.

Про це пише Reuters.

"Уряд вживає заходів для усунення конкретних ризиків для національної безпеки, пов'язаних з діяльністю ByteDance Ltd в Канаді, шляхом створення TikTok Technology Canada Inc", - йдеться в заяві міністра інновацій Франсуа-Філіпа Шампаня.

Минулого року Оттава почала розглядати план TikTok щодо інвестування та розширення бізнесу в Канаді. ByteDance є китайською материнською компанією TikTok.

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Згідно з канадським законодавством, уряд може оцінювати потенційні ризики для національної безпеки від іноземних інвестицій, таких як пропозиція TikTok. Закон забороняє уряду розкривати деталі таких інвестицій.

"Рішення ґрунтується на інформації та доказах, зібраних під час розгляду, а також на порадах канадської спільноти з питань безпеки та розвідки та інших урядових партнерів", - додав міністр.

TikTok заявив, що оскаржуватиме наказ у суді.

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"Закриття канадських офісів TikTok і знищення сотень добре оплачуваних місцевих робочих місць не відповідає нічиїм інтересам, і сьогоднішній наказ про закриття зробить саме це", - йдеться в заяві представника TikTok.

Канада також заборонила додаток TikTok на державних пристроях, заявивши, що він становить неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки.

Нагадаємо:

Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.

Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

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