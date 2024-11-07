Ціни на нафту зростають: інвестори очікують наслідків виборів у США

Ціни на нафту виросли в четвер після розпродажу, викликаного виборами в США, оскільки ризики для поставок нафти, пов'язані з перемогою Трампа і ураганом на узбережжі Мексиканської затоки, переважили зміцнення долара і зниження імпорту сирої нафти в Китаї.

Про це пише Reuters.

"Занепокоєння навколо президентства Трампа, а також ураган, що наближається, "більш ніж компенсували післявиборчий вплив сильнішого долара США і вищих, ніж очікувалося, запасів у США", - написав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Обрання Трампа спочатку спровокувало розпродаж, який призвів до падіння цін на нафту більш ніж на 2 дол., оскільки долар США піднявся до найвищого рівня з вересня 2022 року. Але контракти до кінця сесії в середу знизилися на 61 цент за Brent і на 30 центів за WTI.

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"Історично політика Трампа була спрямована на підтримку бізнесу, що, ймовірно, підтримує загальне економічне зростання і збільшує попит на паливо. Однак будь-яке втручання в політику ФРС може призвести до подальших проблем на ринку нафти", - говорить старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

"На тлі стрімкого зростання курсу долара, який перебуває на майже 4-місячних максимумах, нафта, схоже, відчуває сильний зустрічний вітер після результатів виборів у США", - додав він.

За словами Сачдеви, зростання нафтових ринків може бути обмеженим у коротко- та середньостроковій перспективі, оскільки очікується, що ОПЕК збільшить обсяги поставок у січні, в той час як історичні тенденції не вказують на те, що санкції завадять Індії та Китаю продовжувати купувати нафту у Росії чи Ірану.

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Очікується також, що Дональд Трамп відновить свою "політику максимального тиску" санкцій на іранську нафту. За оцінками Energy Aspect, це може призвести до скорочення поставок на 1 мільйон барелів на день.

Під час свого першого терміну Трамп також запровадив жорсткіші санкції щодо венесуельської нафти - заходи, які були ненадовго скасовані адміністрацією Байдена, але згодом відновлені.

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