Зеленський та Трамп домовилися розвивати співпрацю між країнами

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом, який перемагає на президентських виборах у США; в ході переговорів сторони домовилися розвивати співпрацю між країнами.

Про це він повідомив у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як анонсував у ніч проти 7 листопада Зеленський – він провів "чудову" телефонну розмову із Трампом, під час якої привітав його з "історичною та переконливою перемогою".

"Цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", – відзначив він.

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Зеленський акцентував: вони домовилися підтримувати тісний діалог та розвивати співпрацю між країнами.

"Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", – додав він.

Напередодні, ще до оголошення офіційних результатів, Зеленський привітав Трампа із перемогою на виборах. Тоді він наголосив на тому, що Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом країнам.

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Повідомляли, що двоє посадовців Білого дому розповіли виданню Politico про те, що адміністрація президента США Джо Байдена планує до дня інавгурації Трампа використати всі виділені на військову допомогу Україні кошти, які ще залишились.

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