Нафта коливається в ціні, оскільки трейдери оцінюють наслідки перемоги Трампа

Нафта коливалась в ціні, оскільки ставки на те, що перемога Дональда Трампа на виборах прискорить економічне зростання, конкурували з ведмежими ринковими даними з США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нафта марки West Texas Intermediate майже не змінилася - близько 72 дол за барель після попереднього падіння на 3,1%. Світовий еталон Brent знизився до 75 дол.

Перемога Трампа підняла акції до історичних максимумів, в той час, як дохідність облігацій підскочила, а долар зміцнився. Що стосується нафти, то післявиборче позиціювання зіткнулося з даними уряду США, які показали, що запаси нафти, бензину і дистилятів в країні зросли минулого тижня.

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В Америці ураган Рафаель швидко посилюється, наближаючись до Мексиканської затоки, загрожуючи перебоями в роботі американських морських нафтових і газових платформ.

Chevron Corp. у вівторок зупинила видобуток у Мексиканській затоці, а Shell Plc евакуювала частину допоміжного персоналу з цього району.

Однак, нафта подешевшала більш ніж на 10% з початку червня через очікування слабкого попиту в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, і зростання постачання з Америки.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% у середу, оскільки долар зміцнився на тлі ставок ринку на можливу перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.