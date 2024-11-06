Всі розділи
Укр / Рус

Нафта коливається в ціні, оскільки трейдери оцінюють наслідки перемоги Трампа

Середа, 6 листопада 2024, 20:01 - Олексій Артемчук

Нафта коливалась в ціні, оскільки ставки на те, що перемога Дональда Трампа на виборах прискорить економічне зростання, конкурували з ведмежими ринковими даними з США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нафта марки West Texas Intermediate майже не змінилася - близько 72 дол за барель після попереднього падіння на 3,1%. Світовий еталон Brent знизився до 75 дол.

Перемога Трампа підняла акції до історичних максимумів, в той час, як дохідність облігацій підскочила, а долар зміцнився. Що стосується нафти, то післявиборче позиціювання зіткнулося з даними уряду США, які показали, що запаси нафти, бензину і дистилятів в країні зросли минулого тижня.

Реклама:

В Америці ураган Рафаель швидко посилюється, наближаючись до Мексиканської затоки, загрожуючи перебоями в роботі американських морських нафтових і газових платформ. 

Chevron Corp. у вівторок зупинила видобуток у Мексиканській затоці, а Shell Plc евакуювала частину допоміжного персоналу з цього району.

Однак, нафта подешевшала більш ніж на 10% з початку червня через очікування слабкого попиту в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, і зростання постачання з Америки.

Реклама:

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% у середу, оскільки долар зміцнився на тлі ставок ринку на можливу перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.

нафта США
Реклама:
Матеріали за темою
Ціни на нафту відреагували на вибори президента США 6 листопада 2024, 09:28
ЄС розслідує імпорт російської нафти через Туреччину в обхід санкцій – Politico 5 листопада 2024, 14:03
Нафта торгувалася у вузькому діапазоні перед виборами в США 5 листопада 2024, 09:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті