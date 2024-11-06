Виторг Lamborghini підскочив на 20%: причини
Середа, 6 листопада 2024, 18:59 -
Італійський виробник розкішних спортивних автомобілів Lamborghini повідомив про дев'ятимісячний дохід, який зріс на 20% до 2,60 млрд дол, завдяки значному портфелю замовлень і високому попиту на всі моделі.
Про це повідомляє Reuters.
За перші дев'ять місяців 2024 року компанія поставила 8 411 автомобілів, що на 8,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли вона вперше перевищила 10 тис поставок.
Lamborghini, що входить до складу німецького концерну Volkswagen, також продемонструвала зростання операційного прибутку (EBIT) на 9,8% до 678 мільйонів євро.
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Генеральний директор Стефан Вінкельманн заявив, що за останні 18 місяців автовиробник отримав поштовх завдяки впровадженню трьох нових моделей.
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