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Зеленський підписав закон про обмежене використання пальмової олії у продуктах

Середа, 6 листопада 2024, 13:14 - Віктор Волокіта

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5148, який обмежує використання пальмової олії у продуктах. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зокрема, документ передбачає заборону використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах, гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні та інших харчових продуктах, зокрема у кондитерських виробах.

Згідно з законом, буде введено штрафні санкції за його порушення, а також чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.

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Закон має удосконалити законодавство у сфері дитячого харчування і підвищити якість продуктів. Він також гармонізує українське законодавство у сфері дитячого харчування з вимогами Європейського Союзу.

Нагадаємо:

У світі падають ціни на популярну соєву олію, тоді як колись найдешевша пальмова дорожчає.

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Економічна правда
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