Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Станом на 6 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 4 копійки, євро – на 1 копійку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,43 грн, євро – 45,15 грн (на 5 листопада долар - 41,39 грн, євро – 45,14 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 – 41,69 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,95 – 45,35 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,25 - 41,70 грн (курс на 5 листопада – 41,25 - 41,70 грн);

Євро – 44,80 - 45,48 грн (курс на 5 листопада – 44,95 - 45,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк – 41,20 - 41,70 грн;

Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ – 41,30 – 41,80 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,67 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.