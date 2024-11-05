В Україні відновлюють державний контроль за якістю ліків

Кабінет міністрів відновить державний контроль за якістю лікарських засобів, а також за дотриманням ліцензійних умов з виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни були внесені до постанови Кабміну від 13 березня 2022 року № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".

Зміни передбачають здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавства з якості лікарських засобів, ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ.

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Крім цього, контроль буде відновлено над розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.

Відновиться також державний нагляд за дотриманням ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, гуртової та роздрібної торгівлі та імпорту (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою КМУ від 30 листопада 2016 року № 929.