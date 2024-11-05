В офісах сервісу Netflix у Франції та Нідерландах провели обшуки

Слідчі з податкового шахрайства провели обшуки в офісах Netflix у Парижі та Амстердамі.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Обшуки в офісах американського стрімінгового гіганта Netflix у Франції та Нідерландах були проведені в рамках попереднього розслідування щодо відмивання податкових коштів, повідомило французьке судове джерело у вівторок.

Французьке розслідування, яке веде спеціальний підрозділ фінансової прокуратури з розслідування економічних злочинів (PNF), було розпочато в листопаді 2022 року.

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Слідчі з економічних злочинів і корупції провели обшуки в офісах компанії у центрі Парижа вранці у вівторок, а одночасно нідерландська влада обшукувала європейський офіс Netflix в Амстердамі, повідомило французьке джерело.

Попереднє розслідування у Франції не означає висунення кримінальних звинувачень і не обов’язково призведе до судового процесу. Причини, які призвели до початку розслідування, поки що не розголошуються.

Великі технологічні компанії, які надають онлайн-сервіси та підписки в різних країнах, часто стикаються з труднощами з європейськими податковими органами.

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Новинний сайт La Lettre повідомляв, що французький підрозділ Netflix потрапило під увагу податкових органів через низький рівень задекларованих доходів, який, як зазначали ЗМІ, не відповідав кількості користувачів у країні.

З 2019 по 2020 рік Netflix Services France сплатив менше мільйона євро корпоративних податків завдяки окремому підрозділу, зареєстрованому в Нідерландах, повідомляє La Lettre, додаючи, що компанія припинила таку практику у 2021 році.

Згідно з корпоративними записами, які переглянуло Reuters, доходи французького підрозділу Netflix зросли до приблизно 1,2 мільярда євро у 2021 році з 47 мільйонів роком раніше.