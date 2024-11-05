"Ліси України" стверджують, що їх не залучали до розроблення законопроєкту про зберігання дров

ДП "Ліси України" не було залучене до розроблення та обговорення законопроєкту, що передбачає штрафи та позбавлення волі за зберігання дров без дозвільних документів.

Про це повідомила пресслужба держпідприємства.

"ДП "Ліси України" не залучалося до розробки та обговорення законопроєкту №9665, але ми послідовно виступаємо за посилення відповідальності для тіньового бізнесу, який займається нелегальною заготівлею та обігом деревини. Варто зазначити, що ключовою проблемою наразі є не недостатня жорсткість законодавства, а ефективність його застосування: достатньо проаналізувати, яка кількість справ доходить до суду та скількох злочинців фактично притягнуто до відповідальності", - зауважили в держпідприємстві.

"Ліси України" наголосили, що за два роки досягли значного прогресу в детінізації ринку деревини: впроваджено прозору систему реалізації, сучасні інструменти контролю та моніторингу. Більшість кримінальних проваджень за фактами зловживань у лісовій сфері відкривається за матеріалами перевірок безпеки ДП "Ліси України".

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Водночас на держпідприємстві підтвердили, що їхні повноваження охоплюють лише дві третини ринку. Ще одна третина - це "сіра" зона.

"Багато інших лісокористувачів навіть не застосовують ЕОД (електронну систему обліку деревини). Саме ця сіра зона, а не "Ліси України", є основним постачальником нелегальної деревини, що реалізується населенню", - розповіли в держпідприємстві.

У "Лісах України" висловили думку, що "драконівські" штрафи та тривалі тюремні терміни не стануть вирішенням проблеми, якщо не існує дієвих інструментів контролю.

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Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала законопроєкт №9665 і запровадила кримінальну відповідальність за зберігання деревини без документів.

Закон передбачає:

штраф від 34 тис. грн за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тис грн

від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо вартість деревини більш як 30 тис грн..

Крім того, закон передбачає штраф для громадян і за невеликі обсяги деревини – від 1 куб. м, якщо вони не мають документів про підтвердження походження дров.

Законопроєкт викликав масову суспільну критику і став приводом для безлічі мемів у соцмережах.