Звільнили заступника міністра оборони, який відповідав за фінанси
Вівторок, 5 листопада 2024, 14:16 -
Уряд звільнив з посади заступника міністра оборони України Юрія Джигира.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Звільнено Джигира Юрія Анатолійовича з посади заступника Міністра оборони України", - повідомив він.
Юрій Джигир був призначений на посаду заступника міністра оборони 27 вересня 2023 року. Займався питаннями фінансів.
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З кінця липня 2018 року до березня 2020 року він обіймав посаду заступника міністра фінансів.
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