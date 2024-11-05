Всі розділи
Укр / Рус

Звільнили заступника міністра оборони, який відповідав за фінанси

Вівторок, 5 листопада 2024, 14:16 - Артур Крижний
Юрій Джигир
Юрій Джигир

Уряд звільнив з посади заступника міністра оборони України Юрія Джигира.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Джигира Юрія Анатолійовича з посади заступника Міністра оборони України", - повідомив він.

Юрій Джигир був призначений на посаду заступника міністра оборони 27 вересня 2023 року. Займався питаннями фінансів.

Реклама:

З кінця липня 2018 року до березня 2020 року він обіймав посаду заступника міністра фінансів.

Міноборони
Реклама:
Матеріали за темою
У "Резерв+" розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим 4 листопада 2024, 19:33
Суд повернув Міноборони ділянку у Києві за 300 мільйонів 4 листопада 2024, 17:18
Міноборони звільнило Шомонку, який наглядав за військовими будівництвами 31 жовтня 2024, 14:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті