Ліцензована Британією зброя використовується для охорони танкерів РФ – Bloomberg

Зброя, яка легально експортувалася з Великої Британії, використовується для охорони російських танкерів з нафтою, і британська влада нічого не може з цим зробити.

Про це повідомляє Bloomberg.

У липні 2023 року Британія відкликала ліцензії у компанії MNG Maritime, яка оперувала трьома суднами-арсеналами: Genesis, Antarctic Dream та Siam, оскільки вона надавала охоронців для санкційного флоту російських танкерів.

Після відкликання ліцензій зброю (йдеться про сотні одиниць) потрібно було повернути, але цього не сталося, бо MNG Maritime була негайно викуплена сінгапурською Sinbad Navigation.

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Через зміну власності та юрисдикції Британія не може встановити точне місцеперебування зброї й втратила законне право конфіскувати її.

Тим часом Sinbad Navigation активно співпрацює з російськими танкерами, зокрема надає послуги безпеки для російського Совкомфлоту.

Sinbad Navigation не перебуває під санкціями й послуги які вона надає, формально не порушують санкції. Але при цьому компанія стала важливим елементом, що дозволяє Росії продовжувати нафтову торгівлю, попри санкції.

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Близько 20 років тому через сплеск піратства біля Сомалі наявність озброєної охорони стала обов'язковою вимогою для страхування вантажних суден. Хоча останнім часом випадки піратства зменшились (з 400 у 2010 році до 60 у 2023-му), з'явилася нова загроза – напади єменських хуситів.

Перевізники використовують для охорони спеціальні компанії, які зберігають свою зброю на кораблях-арсеналах. Три-чотири охоронці зі зброєю пересідають на танкер, а після проходження небезпечної зони на гумових човнах повертаються на свій корабель. Вартість такої послуги становить понад 4 тис дол в кожен бік.