Нацбанк ввів в обіг нову монету, присвячену року Змії
Національний банк поповнив серію "Східний календар" новою пам'ятною монетою "Рік Змії".
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
На реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2025 року – змію.
Її образ – закомпонований у шестикутник, що виражає динаміку та внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням зміїної голови – ворожість та непередбачуваність для нападника. Закручений хвіст змії нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби.
На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2025 році знак китайського зодіаку.
Як йдеться в повідомленні НБУ, пам’ятна монета "Рік Змії" вводиться в обіг 5 листопада 2024 року. Її номінал 5 гривень. Тираж – 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.
Нагадаємо:
У жовтні Національний банк ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України" номіналом 10 гривень 1 жовтня, у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ.