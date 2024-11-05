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В Україні знизилось споживання елекроенергії майже на 5%

Вівторок, 5 листопада 2024, 11:13 - Віктор Волокіта

В Україні 5 листопада споживання електроенергії знизилося порівняно з попереднім днем.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

5 листопада станом на 9:30 його рівень був на 4,5% нижчим, ніж у понеділок, 4 листопада. 

"Причина такої зміни – встановлення сонячної погоди у більшості областей та, відповідно, ефективніша, ніж учора, робота побутових сонячних електростанцій", - зазначили в компанії.

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4 листопада добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,8% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 1 листопада. Причина – суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах. 

В "Укренерго" закликають українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години.  

Укренерго електроенергія
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Економічна правда
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