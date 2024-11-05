ПрАТ "Карлсберг Україна" відкликає частину партії пива "Львівське Різдвяне" з обігу через дефекти упаковки.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

"Предметом відкликання стала продукція лімітованої партії у скляній тарі від постачальника, в якій під час внутрішньої системи інспектування компанією було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки", - йдеться у повідомленні.

"Карлсберг Україна" повідомив Держпродспоживслужбу щодо рішення про відкликання з ринку партії пива темного пастеризованого "Львівське Різдвяне" у скляних пляшках об’ємом одиниці продукції 0,5 л за номером партії, що співпадає з датою виробництва 03.10.24.

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"Незважаючи на те, що при контрольних перевірках у партії готової продукції цього дефекту виявлено не було, компанія вважає за необхідне вилучити з продажів продукти в зазначеному пакуванні", - зазначили у галузевій службі.

Компанія інформує споживачів про це рішення і просить споживачів при виявленні продукту з датою виробництва 03.10.2024 09-12 год 18-19 год не відкривати пляшку, не вживати продукт і повернути його через місце придбання.