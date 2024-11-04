ШІ-Стартап Physical Intelligence залучив $400 млн від Безоса та OpenAI

Стартап Physical Intelligence, який розробляє фундаментальне програмне забезпечення для роботів, заявив, що залучив 400 млн дол від Джеффа Безоса з Amazon, OpenAI, венчурних компаній Thrive Capital і Lux Capital.

Про це повідомляє Reuters.

Physical Intelligence прагне створити програмне забезпечення, яке б працювало на будь-якому роботі, усуваючи необхідність розробляти програмне забезпечення для кожного конкретного завдання.

За даними PitchBook, нові кошти були залучені при оцінці компанії в 2 мільярди доларів.

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У сферу роботизованого штучного інтелекту проникають численні стартапи, зокрема Vicarious, який у 2022 році придбала компанія Intrinsic, що належить Alphabet, Universal Robots, Seegrid і Covariant.

Минулого тижня журнал Physical Intelligence опублікував статтю, в якій показав, як програмне забезпечення під назвою π0, або пі-нуль, дозволяє роботам складати білизну, пакувати продукти і діставати тости з тостера.

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