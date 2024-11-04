"Нафтогаз" вирішив капіталізувати відсотки за євробондами на $83,8 мільйона

НАК "Нафтогаз України" скористався отриманим під час реструктуризації правом капіталізувати відкладені відсотки за єврооблігаціями-2028, термін погашення яких наставав 8 листопада цього року.

Про це йдеться в повідомленні емітента євробондів НАК "Нафтогазу" - Kondor Finance plc - на Ірландській фондовій біржі, передає "Інтерфакс Україна".

За інформацією, відсотки капіталізовано на суму 83,78 млн дол, унаслідок чого номінальна сума боргу за євробондами збільшується до 583,8 тис дол.

Згідно зі звітом НАК, станом на кінець червня 2024 року компанія накопичила на спеціальному рахунку 38,1 млн дол для забезпечення виплати купонних платежів за єврооблігаціями-2028 на 500 млн дол.

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У липні 2024 року завершився передбачений кредитною угодою період відтермінування платежів щодо двох випусків євробондів, і "Нафтогаз" також скористався правом капіталізувати відтерміновані купонні платежі та здійснив чергові необхідні виплати в повному обсязі.

На організованому Dragon Capital (власник "Української правди") у липні конференц-дзвінку з інвесторами голова правління компанії Олексій Чернишов зазначив, що "Нафтогаз" зможе здійснити всі необхідні платежі за наявними боргами, що підлягають виплаті 2025 року, проте розглядає можливість реструктуризації боргових виплат, які припадають на 2026 рік і складаються переважно з платежів за єврооблігаціями.

За даними Франкфуртської фондової біржі, курс єврооблігацій "Нафтогазу" на 500 млн дол із погашенням 8 листопада 2028 року і процентною ставкою 7,625% у понеділок зріс на 0,08% - до 83,96% від номіналу, тоді як курс єврооблігацій на 694,6 млн жвро із погашенням 19 липня 2026 року не змінився - 74,34% від номіналу.

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Чистий консолідований прибуток "Нафтогазу" за підсумками січня-червня 2024 року збільшився в 3,7 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 24,414 млрд грн, а дохід від реалізації зріс на 28,1% - до 143,373 млрд грн.