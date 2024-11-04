ОПЕК+ знову відклала збільшення видобутку, що свідчить про м'який попит

Геополітична невизначеність, ймовірно, отримає левову частку провини за рішення ОПЕК+ в черговий раз відкласти збільшення видобутку нафти, але слабкий попит, особливо в Азії, є більш значущим.

Про це повідомляє Reuters.

Вісім членів ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти, а також Росію та інших союзників, відклали заплановане збільшення видобутку нафти на 180 000 барелів на добу у грудні ще на один місяць.

Група повинна була збільшити видобуток в грудні в рамках плану поступового скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу протягом 2025 року.

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Рішення відкласти збільшення видобутку було очікуваним, оскільки ціна на нафту все ще знижується, хоча і з підвищеною волатильністю через конфлікт на Близькому Сході, в якому основні гравці - Ізраїль та Іран - здійснюють торговельні атаки один на одного.

Минулого тижня ф'ючерси на нафту марки Brent завершили торги на рівні 73,10 дол за барель, після падіння до 71,08 дол на початку тижня.

На початку торгів в Азії в понеділок ціна нафти Brent зросла на 2,5% до 74,94 долара за барель, а потім знизилася до 74,16 долара за барель.

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Проте, контракт все ще майже на 10% нижчий від свого останнього піку в 81,16 дол від 7 жовтня і перебуває у фазі ослаблення з моменту досягнення цьогорічного максимуму в 90,92 дол від 11 квітня.

Основною причиною зниження цін на нафту є те, що попит в Азії розчарував прогнози, зроблені раніше цього року ОПЕК та іншими прогнозистами.

Потік м'яких цифр з Азії, найбільшого регіону-імпортера нафти, за оцінками LSEG Oil Research, склав 26,74 млн барелів на добу в жовтні, в порівнянні з 27,05 млн барелів на добу у вересні.

За перші 10 місяців року імпорт нафти в Азію склав 26,78 млн барелів на добу, що на 200 000 барелів на добу менше, ніж за аналогічний період 2023 року, згідно з даними LSEG.