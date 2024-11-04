Співвласник АТБ заходить у житлове будівництво: допоможе Вавришу добудувати ЖК в Києві

Інвестиційна група BGV Group Management Геннадія Буткевича (співвласника мережі "АТБ") та девелоперська компанія SAGA Development Сергія Вавриша розпочали співпрацю над проєктом Boston Creative House на проспекті Степана Бандери в Києві.

Про це йдеться у повідомленні BGV Group.

Зазначається, що зараз компанії розглядають можливості подальшої співпраці в інших девелоперських проєктах.

SAGA Development анонсувала Boston Creative House у 2020 році й обіцяла завершити його у 2023 році, але на листопад 2024 року, за даними ЛУН, побудувала лише три поверхи з 24.

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