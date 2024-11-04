Китай переглянув план рефінансування прихованого боргу місцевих органів влади

Вищий законодавчий орган Китаю врешті розглянув пропозицію про перенесення деяких позабалансових боргів місцевих органів влади на їхні офіційні рахунки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників провів засідання, на якому обговорив план підвищення граничного рівня боргу місцевих органів влади для погашення їхніх прихованих боргів.

Китай розглядав можливість дозволити місцевій владі випустити облігації на суму до 6 трлн юанів (0.43 трлн дол) до 2027 року для рефінансування свого прихованого боргу або запозичень, взятих компаніями, пов'язаними з регіональними органами влади.

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Такий крок зменшив би вартість запозичень і дозволив б місцевій владі більше зосередитися на стимулюванні зростання.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, станом на 2023 рік ці суб'єкти мали понад 60 трлн юанів (4.3 трлн дол) боргу.

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Перші основні економічні показники Китаю після того, як влада оголосила про свої нещодавні стимулюючі заходи, свідчать про те, що економіка дещо стабілізувалася, а виробничий та житловий сектори демонструють попередні ознаки відновлення.