З’явилось відео випробувань українського бойового модуля "Січ" на новій машині "Варта 2"

Компанія "Українська бронетехніка" випробувала український бойовий модуль "Січ" на своєму новому бронеавмтомобілі "Варта-2".

Відео з випробувань опубліковане на подкасті УП:Оборонкаст.

Бронеавтомобіль "Варта 2" – новинка на українському ринку бронемашин, яку розробила компанія "Українська бронетехніка" (УБ). Наразі модель проходить процедуру кодифікації, після чого буде готова до контрактування.

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Поміж інших машин вона відрізнятиметься підвищеною вогневою міццю, яку забезпечує 30мм автоматична гармата з серійного бойового модулю "Січ" українського виробництва.

Як розповідав директор УБ Владислав Бельбас "Мілітарному", під машину "Варта 2" цей бойовий модуль доопрацюють у бік зменшення ваги та віддачі для більш стабільної стрільби. Головна перевага такої турелі – управління нею здійснюється зсередини машини, тобто оператор залишається захищеним.

Детальніше про компанію "Українська бронетехніка" читайте у матеріалі: "Хованки від ракет, російські шпигуни і багато української зброї. Інтерв'ю з директором "Української бронетехніки" Бельбасом"

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