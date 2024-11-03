З’явилось відео випробувань українського бойового модуля "Січ" на новій машині "Варта 2"
Компанія "Українська бронетехніка" випробувала український бойовий модуль "Січ" на своєму новому бронеавмтомобілі "Варта-2".
Відео з випробувань опубліковане на подкасті УП:Оборонкаст.
Бронеавтомобіль "Варта 2" – новинка на українському ринку бронемашин, яку розробила компанія "Українська бронетехніка" (УБ). Наразі модель проходить процедуру кодифікації, після чого буде готова до контрактування.
Поміж інших машин вона відрізнятиметься підвищеною вогневою міццю, яку забезпечує 30мм автоматична гармата з серійного бойового модулю "Січ" українського виробництва.
Як розповідав директор УБ Владислав Бельбас "Мілітарному", під машину "Варта 2" цей бойовий модуль доопрацюють у бік зменшення ваги та віддачі для більш стабільної стрільби. Головна перевага такої турелі – управління нею здійснюється зсередини машини, тобто оператор залишається захищеним.
Детальніше про компанію "Українська бронетехніка" читайте у матеріалі: "Хованки від ракет, російські шпигуни і багато української зброї. Інтерв'ю з директором "Української бронетехніки" Бельбасом"