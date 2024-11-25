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У Києві 500 будинків залишилися без газу через аварію

Понеділок, 25 листопада 2024, 19:51 - Віктор Волокіта

У Святошинському районі Києва тимчасово без газу залишається понад 500 будинків, переважно з приватного сектора.

Про це повідомили в КМДА. 

Як йдеться в повідомленні, газ зник через аварійну ситуацію, що сталась на одному з об'єктів системи газопостачання.

"На місці вже працюють ремонтні бригади, задіяно понад сотню фахівців. Завершення робіт та відновлення газопостачання попередньо планується завтра до кінця доби", - повідомили в КМДА .

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Київ газ
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Економічна правда
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