Нафта відреагувала на новини про припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою"

У понеділок ціни на нафту впали більш ніж на $1 після того, як Axios повідомило, що Ізраїль і Ліван досягли домовленостей щодо припинення конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на $1,34 (або 1,78%), до $73,83 за барель станом на 9:00 CST (17:00 за київським часом). Ф'ючерси на нафту WTI (West Texas Intermediate) знизилися на $1,44 (або 2,02%), до $69,80 за барель.

Ізраїль у понеділок заявив, що рухається в напрямку припинення вогню у війні з "Хезболлою", але залишаються невирішені питання.

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Тим часом ліванські посадовці висловлюють обережний оптимізм, але наголошують, що не довіряють прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу.