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Українські банки пройдуть стрес-тестування у 2025 році: оцінять їхню стійкість

Понеділок, 25 листопада 2024, 17:20 - Віктор Волокіта
 

Національний банк України схвалив концепцію оцінки стійкості банків і банківської системи в 2025 році. Оцінювати стійкість будуть станом на 1 січня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ. 

"Після чотирирічної перерви оцінка стійкості банків та банківської системи здійснюватиметься за стандартною процедурою, із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів та застосуванням несприятливого сценарію в межах стрес-тестування", - ідеться у повідомленні. 

Зазначається, що оцінка включатиме три етапи:

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  • оцінку якості активів незалежними аудиторами,
  • екстраполяцію її результатів,
  • стрес-тестування найбільших банків за базовим, несприятливим сценаріями.

Зокрема, третій етап, або стрес-тестування, охопить найбільші банки з показниками обсягу коштів фізичних осіб, зважених на ризик активів та обсягу кредитів фізичних осіб, а також банки, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року. Це забезпечить охоплення понад 90% чистих активів банківської системи.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2025 року. 

За графіком у грудні 2024 року НБУ затвердить технічне завдання та перелік банків для стрес-тестування, до кінця квітня 2025 року аудитори мають завершити оцінку якості активів. До 10 серпня НБУ затвердить результатів оцінки і за потреби надішле банкам вимоги про складання програм капіталізації/реструктуризації.

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Нагадаємо:

Оцінка стійкості банків в Україні здійснювалася з 2018 року щорічно, за винятком 2020-2022 років. Після перерви оцінка була поновлена в 2023 році станом на 1 квітня, але з низкою особливостей. За результатами цієї оцінки більшість банків в Україні мали достатній капітал, а банківська система в цілому - високий запас міцності.

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