Росія впʼятеро скорочує інвестиції у найбільші залізничні проєкти

Інвестиції у найбільші російські залізничні проєкти скоротять у пʼять разів через борги Російської залізниці (РЖД).

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Інвестиції в модернізацію Байкало-Амурської магістралі та Транссибірської магістралі в Росії планують зменшити вп'ятеро – до $720 млн (75 млрд рублів). Витрати на розвиток підходів до портів європейської частини РФ водночас будуть практично заморожені.

Зазначається, що інвестиційну програму транспортної монополії, яка охоплює, зокрема, витрати на капітальне будівництво, у 2025 році зменшать на 37%.

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З 12 млрд дол (1,3 трлн рублів) капітальні витрати РЖД скоротяться до 8 млрд дол (834 млрд рублів), водночас майже вся сума піде на підтримку поточної діяльності компанії.

Головними проблемами для РЖД стали борг та дедалі більші відсоткові ставки.

В середині 2024 року сумарна заборгованість РЖД досягала 24 млрд дол (2,54 трлн рублів), а до 2025 року боргове навантаження компанії може зрости до 37 млрд дол (3,9 трлн рублів).

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Повідомляється, що наступного року РЖД доведеться витратити 6,62 млрд дол (688 млрд рублів) тільки на обслуговування боргу, що майже вшестеро перевищує показник 2023 року, а прибуток компанії може скоротитися вдвічі – до 780 млн дол (81,6 млрд рублів).

Крім дедалі більшого боргу, РЖД відчуває гострий дефіцит персоналу – не вистачає складачів поїздів, оглядачів вагонів, монтерів колії.

Щоб впоратися із ситуацією, РЖД потрібно підвищувати зарплати, але на ці цілі виділено лише 190 млн дол (20 млрд рублів) – уп'ятеро менше, ніж потрібно.