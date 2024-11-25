Долар ослаб після анонсу Трампа щодо призначення нового міністра фінансів США

У понеділок курс долара США ослаб, а казначейські облігації США зросли в ціні після того, як новообраний президент Дональд Трамп оголосив про призначення Скотта Бессента на посаду міністра фінансів.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Індекс долара, який відображає його курс до кошика валют, зокрема євро та єни, знизився на 0,6%. Водночас євро виріс на 0,6% відносно долара США.

Цей індекс зріс більш ніж на 7% з початку минулого місяця до п’ятниці завдяки очікуванням, що економічна політика Трампа, зокрема мита та податкові скорочення, сприятиме інфляції та підвищенню відсоткових ставок у США.

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Однак вибір Бессента, який минулого місяця назвав широкомасштабні мита "максималістською" позицією, розглядається інвесторами як сигнал про можливе пом'якшення політики новообраного президента.

Раніше цього місяця Бессент заявив CNBC, що він рекомендував би вводити мита поступово, щоб уникнути ринкових шоків.

"Наявність хоча б одного значного прихильника за столом кабінету, який виступає проти стійких торговельних податків, є позитивом для ринків", – зазначив Пол Донован, головний економіст UBS Global Wealth Management.

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Державні облігації США, які раніше знижувалися через очікування інфляційного тиску, відновили позиції. Доходність 10-річних облігацій знизилася на 0,06 процентного пункту до 4,35%. Доходність облігацій змінюється у зворотному напрямку до їхніх цін.

"Усі готувалися до політики "Америка передусім", але тепер починаєш розуміти, що це не односторонній підхід", – сказав Г’ю Гімбер, глобальний стратег ринків у JPMorgan Asset Management.

Він додав, що нова адміністрація розглядає використання долара як більш стратегічного інструменту для досягнення своїх цілей.

Призначення Бессента є сигналом, що Трамп, можливо, не реалізує повною мірою найбільш інфляційні складові своєї політики, включаючи мита, зазначив Венсан Шеньо, керівник досліджень Generali Asset Management.

Інвестори також сподіваються, що Бессент, досвідчений керівник хедж-фонду, відповідальний за реалізацію економічної програми Трампа, допоможе стримати розширення фіскального дефіциту.