Компанія-розробник ChatGPT почне платити податки в України – нардеп

Компанія OpenAI почала повідомляти користувачів платної підписки в Україні, що з 1 січня 2025 року почне сплачувати 20% податку на додану вартість, також відомого як "податок на Google".

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Дарую красивий клікабельний заголовок для ЗМІ. Гетманцев змусив (навіть) штучний інтелект платити ПДВ в Україні!"", — написав Железняк у своєму Telegram.

Він додав, що отримав електронний лист від OpenAI, як власник платного акаунту OpenAl. До свого допису Железняк додав скриншот повідомлення компанії Сема Альтмана.

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"Ми хочемо повідомити вас про запровадження податку на додану вартість (ПДВ) у вашому рахунку-фактурі, який буде запроваджено з 1 січня 2025 року. Вам потрібно буде оновити свій обліковий запис OpenAl, щоб включити дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ", — йдеться в листі розробників ChatGPT.

Зазначається, що відповідно до "Податкового закону України № 1525-IX", якщо користувач зареєстрований платником ПДВ в Україні й має дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ, його потрібно вказати в розділі "Податковий статус та ідентифікаційний номер" облікового запису OpenAl.

Якщо користувач не вкаже ідентифікаційний номер платника податків до 1 січня, йому буде нарахуватися й стягуватися ПДВ у розмірі 20% у рахунку-фактурі.

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