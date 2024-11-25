Енергетики пом'якшили відключення світла в Одеській області
Понеділок, 25 листопада 2024, 14:54 -
"Укренерго" дозволило зменшити обсяги відключення електроенергії в Одеській області у понеділок 25 листопада.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Одещина: 25 листопада має бути ще менше відключень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надійшли нові команди від "Укренерго" по Одеській області, згідно з якими є можливість зменшити обсяг відключень.
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Відключення будуть наступні:
- 1 група: світло буде весь день.
- 2 група: світло буде відсутнє з 19:00 до 21:00.
- 3 група: світло буде весь день.
- 4 група: світло буде весь день.
- 5 група: світло буде весь день.
- 6 група: світла буде відсутнє з 16:00 до 20:00.
В разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.
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