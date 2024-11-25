Енергетики пом'якшили відключення світла в Одеській області

"Укренерго" дозволило зменшити обсяги відключення електроенергії в Одеській області у понеділок 25 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Одещина: 25 листопада має бути ще менше відключень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надійшли нові команди від "Укренерго" по Одеській області, згідно з якими є можливість зменшити обсяг відключень.

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Відключення будуть наступні:

1 група: світло буде весь день.

2 група: світло буде відсутнє з 19:00 до 21:00.

3 група: світло буде весь день.

4 група: світло буде весь день.

5 група: світло буде весь день.

6 група: світла буде відсутнє з 16:00 до 20:00.

В разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.