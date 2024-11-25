БЕБ викрило благодійні фонди, які незаконно завезли 700 автомобілів

Детективи БЕБ у Львівській області викрили три благодійні фонди, які ввезли на територію України понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати відповідних митних платежів.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що група осіб, до якої входили громадяни України та Республіки Молдова, налагодили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Насправді автівки реалізовувались за готівку, стверджують в БЕБ.

Детективи БЕБ провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів, компʼютерну техніку.

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Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.