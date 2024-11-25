Директорів двох найбільших авіазаводів РФ звільнили через провал цивільної авіації

Російська влада запускає "чистку" топ-менеджерів в авіагалузі, яка провалила план Кремля з будівництва вітчизняних цивільних літаків на заміну західним.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Свої посади залишають гендиректор ПАТ "Яковлєв" Андрій Богінський і керуючий директор АТ "Туполєв" Костянтин Тимофєєв. Богінського було звільнено за вказівкою прем'єра Михайла Мішустіна "за провал програми цивільної авіації".

Керувати "Яковлєвим" тепер буде особисто гендиректор ОАК Вадим Бадеха, а керівництво АТ "Туполєв" довірено заступнику гендиректора компанії з держоборонзамовлення Олександру Бобришеву.

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Повідомляється, що перестановки пов'язані з необхідністю "своєчасної сертифікації та запуску серійного виробництва лінійки вітчизняних цивільних лайнерів".

Амбітний план, який підготував уряд, обіцяючи в найкоротші терміни відтворити вітчизняний авіапром, припускав, що вже цього року торік у Росії буде випущено 40 цивільних лайнерів. До 2026 року обсяги виробництва потрібно було наростити до 120 літаків на рік, до 2028 року - до 200, а в 2030-му вийти на планку в 230 лайнерів щорічно, що стало б максимумом із другої половини 1970-х.

Згідно з програмою, ще торік російські перевізники мали отримати два імпортозаміщених Sukhoi Superjet і три лайнери Ту-214, а поточного року - 20 машин першого типу, сім - другого, а на додачу 6 регіональних лайнерів MC-21 і два турбогвинтових Іл-114-300.

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У реальності російський авіапром зміг випустити два Ту-214 і один Іл-96-300. І в уряді ухвалили рішення радикально урізати програму. У 2025 році замість спочатку запланованих 82 літаків тепер очікується випуск лише 20 машин. План на 2026 рік знижено зі 120 лайнерів до 97, на 2027 рік - зі 180 до 140.

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