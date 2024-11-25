Енергетики попередили, що у понеділок можуть змінюватися обсяги відключень світла

В енергосистемі зберігається дефіцит генерації, і ситуація в ній змінюється - можливі зміни в застосуванні заходів обмеження світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після десяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження", - йдеться у повідомленні.

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Енергетики нагадали, що у період з 14:00 до 20:00 у понеділок 25 листопада в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень.

Актуальний графік застосування відключень можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).