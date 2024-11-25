В Україні з'явилася нова лінійка сублімованих страв – готувати можна просто в пакеті

Український бренд сублімованої їжі "Харчі" ТМ (harchifood.com) нещодавно випустив нову лінійку субліматів під назвою XL.



Нова сучасна упаковка їжі має дві функції: з неї сублімовану готову страву можна і готувати, заливаючи окріп в пакет, і їсти з неї. А отвори під пальці - це запатентований винахід в Україні. Вони дають можливість не опікуватися в процесі приготування та споживання їжі.



Строк зберігання субліматів - три роки, і це не за рахунок консервантів, а за рахунок використання поглинача кисню внутрі пакета, який видаляє кисень з пакета.



Страви готуються, як звичайні на кухні, а потім мають довгих шлях обезвожівання при низький температурі в вакуумі, що і називається процесом сублімації, який є найсучаснішим спосібом консервування готової їжі на цей час.



Вся лінійка XL збільшена вагою на 20%. Виробник "Харчі" ТМ, стверджує, що це покращення приведе до появі ще більшого асортименту перших та других страв з гарниром, які задовольнять в тому числі і військових ВСУ, які мають великі фізичні навантаження на війні.