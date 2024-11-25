Банки оновили курс валют на понеділок: євро впало, долар мінімально зріс
Понеділок, 25 листопада 2024, 10:26 -
Станом на 25 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 3 копійки, євро - знизився на 47 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,31 грн, євро – 42,99 грн (на 22 листопада долар - 41,28 грн, євро – 43,46 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,59 – 41,65 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 43,58 – 43,82 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,15 - 41,65 грн (курс на 22 листопада – 41,20 - 41,65 грн);
- Євро – 43,10 - 43,85 грн (курс на 22 листопада – 43,35 - 43,95 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк – 41,15 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,10 - 41,70 грн;
- ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,64 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.
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